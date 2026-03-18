Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает талантливая учительница родного языка и литературы, известная хантыйская поэтесса и прозаик Галина Павловна Лаптева
Родилась она в семье оленеводов деревни Русскинской Сургутского района, и с самого детства была окружена культурой и традициями северных народов.
Галина Павловна трудится в Ляминской средней общеобразовательной школе Сургутского района, обеспечивая образование детям, проживающим в труднодоступных районах тундры. Для этого ей приходится преодолевать большие расстояния на вертолёте, собирая учеников со стойбищ, расположенных далеко от её родного дома.
Она стала профессионалом своего дела, заслужив звание почетного работника образования Российской Федерации. Педагогический опыт Галины Павловны насчитывает 39 лет, начиная с 1987 года.
Но не только преподавательская работа приносит радость Галиной Павловне. Сегодня она известна как автор книг и методических пособий. Среди них сборник хантыйских песен для детей «Поющее озеро» и книга рассказов «Сон Глухарки». Её творчество позволяет почувствовать дух северян, бережно передавая особенности традиционной культуры и взаимоотношений с природой. Своей «литературной мамой», как говорит она сама, считает Марию Кузьминичну Волдину, которая вдохновила её на литературную деятельность, за что очень благодарна и признательна ей.
Галина Павловна активно участвует в общественной жизни региона. Уже много лет она возглавляет детский фольклорный коллектив «Канкэлы» («Ягодка»), выступает экспертом на детских литературных конкурсах и занимается созданием стойбищных школ. Она участвовала в качестве эксперта и делегата на престижных форумах, таких как Международный конгресс финно-угорских писателей.
Её вклад в культурное наследие региона неоднократно отмечался различными наградами и поощрениями. Среди достижений Галины Павловны можно отметить премию имени И.Н. Шесталова, звание «Ветерана труда», грант Губернатора Югры, а также награды Министерства образования Российской Федерации.
Но самой большой наградой для неё остаются ученики, дети, чьи судьбы связаны с её любовью к профессии и искусству.
Мы поздравляем Галину Павловну с её юбилеем!
Коллектив объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»