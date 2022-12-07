О проведении дня открытых дверей 15.12.2022 по теме: «О введении института Единого налогового счета»
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре информирует о проведении 15 декабря 2022 года с 09:00 до 20:00 Дня открытых дверей для всех категорий налогоплательщиков по теме: «О введении института Единого налогового счета» в Инспекциях ФНС России Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Инспекции округа).
В рамках проведения Дня открытых дверей граждане и юридические лица смогут получить консультацию о преимуществах Единого налогового счета и основных изменениях в законодательстве о налогах и сборах, вступающих в силу с 1 января 2023 года в связи с принятием Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Введение института Единого налогового счета позволит повысить качество налогового администрирования, обеспечить достоверность учета и распределения платежей, а также будет способствовать формированию сбалансированного состояния расчетов налогоплательщика по обязательным платежам перед бюджетной системой Российской Федерации.
Также сообщаем, что узнать подробную информацию по соответствующей тематике можно в сервисе ФНС России «Часто задаваемые вопросы» – раздел «Единый налоговый счет»
Контактные лица по организации мероприятия: заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления Шумкова Лариса Анатольевна 8 (3467) 39-48-77, специалист 1 разряда отдела работы с налогоплательщиками Управления Букрина Светлана Викторовна 8 (3467) 39-46-98.
www.nalog.gov.ru
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре