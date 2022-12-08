Александр Новьюхов провел рабочую встречу с руководителем регионального отдела Нижнеобского территориального управления Росрыболовства
Мероприятие с участием руководителя отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Русланом Романчуком состоялось в окружной столице.
Как рассказал сенатор, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов, кроме организационных вопросов на встрече обсуждалось возобновление работы регионального рыбохозяйственного Совета при Правительстве Югры, регламент назначения территориальных инспекторов, мероприятия по сопровождению маточного стада особо ценных видов рыбы к местам нереста.
Также парламентарий озвучил предложение о проведении совместного прямого эфира в социальных сетях по актуальным вопросам рыбохозяйственной деятельности, выпуска современных информационных и методических материалов с разъяснениями правил рыболовства.
«Стоит отметить, что наш региональный отдел Нижнеобского территориального управления демонстрирует открытость к диалогу и предложениям экспертного сообщества, проведению совместных тематических мероприятий. Выбранный вектор развития подразделения во многом строится на системной профилактической и разъяснительной работе. Такой подход в современных социально-экономических условиях видится правильным и перспективным», – высказал мнение Александр Новьюхов.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа по данным помощника сенатора Совета Федерации ФС РФ