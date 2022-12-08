Клиники Югры представили в Москве свой экспортный потенциал
Российская неделя здравоохранения — 2022.
В Москве на этой неделе проходит крупнейший форум в области медицины и охраны здоровья. В его рамках организована Международная выставка «MedTravelExpo 2022. Санатории. Курорты. Медицинские центры», где впервые экспортный потенциал представляют клиники Югры.
В составе делегации — врачи и руководители пяти крупнейших медицинских центров региона: Окружного кардиологического диспансера, Сургутской клинической травматологической больницы, Центра охраны материнства и детства, Сургутской окружной клинической больницы, Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.
Медицинское учреждение Ханты-Мансийска представили на Форуме главный врач Елена Кутефа, начальник организационно-методического отдела Ирина Польцан и начальник отдела платных медицинских услуг Екатерина Стефанова.
В ходе воркшопа на площадке мероприятия делегация больницы Ханты-Мансийска активно взаимодействовала с представителями медицинских агентств разных стран: Казахстана, Киргизии, Республики Беларусь, Азербайджана, Китая и другими.
6 декабря в рамках Форума прошел День Югры. Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска стала победителем в номинации «Лучший видеоролик», представленный на выставке.
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