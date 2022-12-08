Югорчане получат новые меры социальной защиты
Председатель Думы Югры Борис Хохряков подписал постановление о законе «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в соответствии с которым внесены изменения в ряд законов автономного округа.
«С 1 января 2023 года появится новая мера социальной поддержки для нуждающихся: беременных женщин и лиц, имеющих детей в возрасте до 17 лет, в виде единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это пособие будет выплачиваться, если доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Югре», – пояснил спикер окружной Думы.
Кроме этого, заменяется ежемесячное пособие на ребенка или детей ежемесячной денежной выплатой на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
Женщины, имеющие звание «Мать-героиня», будут иметь право на компенсацию расходов в размере 50% на оплату коммунальных услуг. Кроме этого, многодетные семьи автономного округа получат право на оплату газификации жилых домов или квартир. Также оплату за газификацию жилья получат граждане – получатели государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта и получатели региональной социальной доплаты к пенсии.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры