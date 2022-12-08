Региональному законодательству требуется трансформация в условиях новых вызовов
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков принял участие в семинаре для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ – членов Совета законодателей при Федеральном Собрании. Мероприятие прошло в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
Главной целью семинара стало не только повышение уровня квалификации председателей законодательных собраний регионов, но и предоставление действительно эксклюзивных, качественных знаний. Поскольку сейчас субъектам Российской Федерации даны дополнительные полномочия, и ими необходимо уметь пользоваться в интересах социально-экономического развития и защиты регионов и граждан.
Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко высоко оценила тесное сотрудничество Министерства обороны с российскими законодателями. По ее словам, это особенно важно в нынешних условиях, когда все ветви и уровни власти должны работать максимально слаженно, эффективно и дисциплинированно. Она отметила актуальность выбранной для семинара темы, учитывающей процесс трансформации миропорядка, переход к многополярному миру, а также изменения природы международных конфликтов.
При этом, противодействовать гибридной агрессии необходимо совместно как федеральным, так и региональным властям, в том числе законодателям. Речь идет, пояснила Председатель СФ, о совершенствовании регионального законодательства в условиях новых вызовов. Это особенно актуально в связи с действием в некоторых субъектах Федерации специальных режимов реагирования.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры по данным пресс-службы Совета Федерации ФС РФ