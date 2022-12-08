В Югре пройдет XXV выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»
В Ханты-Мансийске 9-11 декабря пройдет традиционный конкурс среди окружных производителей пищевой продукции «Товары земли Югорской».
Как сообщили в департаменте промышленности Югры, 1 декабря завершился прием заявок на участие в конкурсе.
Организаторы конкурса: департамент промышленности автономного округа и Фонд развития Югры.
Оценивать пищевую продукцию и выбирать победителей будет экспертная конкурсная комиссия. Посетители выставки-ярмарки также смогут принять участие в оценке представленных на конкурс продуктов. Проголосовать за понравившийся югорский деликатес можно будет 9 и 10 декабря на специально организованной дегустации.
Призовой фонд составляет 1 млн рублей. Он будет распределен равными частями между победителями в шести номинациях: «Хлебобулочные изделия», «Кондитерские изделия с отделкой», «Мясные и колбасные изделия», «Молоко и молочные продукты», «Рыба и изделия из рыбы», «Дикоросы». Отдельный денежный приз организационного комитета выставки планируется вручить победителю за лучшую презентацию своей продукции на главной площадке выставки-ярмарки.