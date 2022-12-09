Социально-экономическое развитие России и ее регионов в условиях адаптации к новым вызовам – тема встречи членов Совета законодателей РФ
Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.
Его провели сопредседатели Совета законодателей – председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы, заместитель Председателя Правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Министр экономического развития РФ Максим Решетников, Министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, руководители региональных законодательных органов государственной власти.
Темой встречи стало социально-экономическое развитие России и ее регионов в условиях адаптации к новым вызовам. Было отмечено, что в новой реальности, когда коллективный Запад продолжает попытки сдерживать Россию, все уровни власти должны работать слаженно и максимально эффективно.
Спикер СФ Валентина Матвиенко обратила внимание, что для достижения технологического суверенитета, импортозамещения многое нужно сделать на уровне субъектов Федерации. «Регионам даны дополнительные полномочия, которыми необходимо активно пользоваться, при необходимости достраивать региональное законодательство», – сказала Валентина Матвиенко.
Общим главным приоритетом является поддержка воинов и членов их семей. На федеральном уровне приняты ряд мер: медицинские и налоговые льготы, бесплатное получение дополнительного профессионального образования, кредитные каникулы. Вместе с тем, не менее важно, чтобы региональные власти работали точечно и предметно занимались каждым обращением, каждой просьбой военнослужащих и их родных.
Стоит отметить, что в Югре уже принят ряд мер социальной поддержки для мобилизованных граждан и тех, кто уже принимает участие в СВО. А также законодательно закреплены меры социальной поддержки для членов их семей.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры,
фото – пресс-службы Совета Федерации