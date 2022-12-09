В Окружном кардиодиспансере зафиксировали рост числа обращений за медицинской помощью
Врачи это связывают с погодой — к Югре приближается холодный фронт.
Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно чувствительны к изменениям температуры воздуха, чаще испытывают недомогание при смене атмосферного давления или резких перепадах температур. Вероятно, именно это стало причиной небывалого роста обращений за помощью к врачам кардиодиспансера. В среду, 7 декабря, уже к 14:00 кардиологи приемного отделения осмотрели и проконсультировали более 25 пациентов. В среднем, в дежурные сутки, в учреждение поступают около 20 больных.
Наталья Скрипкина, заведующая приемным отделением: «К сожалению, любая контрастная смена погоды может стать испытанием для наших пациентов. У людей, страдавших ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, зачастую, отмечается жесткость сосудов, из-за которой возникают сложности с адаптацией к резким перепадам температуры, атмосферного давления и т.д. 7 декабря не стало исключением. С 8 утра мы начали регистрировать первых пациентов. Больные поступали, в среднем, каждые 20-30 минут, что редкость в дни, когда погода более стабильная. Большинство пациентов жаловались на высокое артериальное давление, боли в грудной клетке, сбои в сердечном ритме. 9 человек госпитализировали».
По словам кардиологов, в период погодного ненастья пациентам следует более внимательно относиться к своему здоровью: принимать назначенные врачом препараты, следовать всем рекомендациям и не пренебрегать обращением за медицинской помощью.
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