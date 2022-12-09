Литературный конкурс «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»
Приглашаем творческих жителей Югры принять участие в ежегодном региональном литературном конкурсе «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА».
Конкурс учреждён по инициативе Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России и проводится с благословления Владыки Павла, митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского. Его учредителями также являются Ханты-Мансийская митрополия и Литературный фонд «Дорога жизни». Цель конкурса – поиск и поддержка талантливых югорчан, выявление современных произведений, несущих традиционные российские ценности, идеалы христианской добродетели, человеколюбия, милосердия и нравственности, продолжающие лучшие традиции российской литературы.
На конкурс принимаются творческие работы в двух номинациях: проза и поэзия. Принять участие в нём могут самодеятельные авторы старше 18 лет, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, не состоящие в Союзе писателей России, а также других творческих союзах, объединяющих авторов.
Заявки принимаются до 29 декабря на электронную почту: konkurs.spr.hm@mail.ru. Подробности в Положении.
Ханты-Мансийская окружная общественная организация «Союз писателей России»