В Октябрьском районе Югры зимние автодороги могут ввести раньше намеченных сроков
Возможность переноса сроков ввода в эксплуатацию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ на более ранние обсуждали в Октябрьском районе. Напомним, их в муниципалитете строится 11 из 57, которые сооружаются по всей Югре.
Как сообщает пресс-служба главы муниципалитета, специалисты подрядной организации АО «ГК «Северавтодор» уже на 60 процентов подготовили зимние автомобильные дороги и ледовые переправы в Октябрьском районе.
«Поручил ответственным исполнителям принять всевозможные меры по поэтапному вводу зимних дорог в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Держу ситуацию на личном контроле», — сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин.
По его словам, из-за устойчивых низких температур и относительно небольшого количества осадков лед равномерно сковал Обь и протоки, что играет на руку дорожникам.
Рейсы на «воздушных подушках» продолжают выполнять ИП Паршуков А.В. и ИП Мельник Н.В. по маршрутам Октябрьского района до открытия автозимников. Работают и пассажирские вертолеты АО «Ютэйр — Вертолетные услуги».
Напомним, что проезд по несанкционированным и не введенным в эксплуатацию автозимникам запрещен.
Ранее сообщалось о введении в строй автозимника в Ханты-Мансийском районе.
По информации новостей Югры