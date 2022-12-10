Обращение губернатора Югры Натальи Комаровой в честь 92-летия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем рождения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, края, где люди живут, работают как одна большая семья.
Югра – в каждом из нас. Творцы новых достижений нашего региона – это дети, молодые и взрослые профессионалы. Из ежедневной работы, успехов каждого из нас создаются возможности нашего края.
За 11 месяцев 2022 года в Югре родилось 17 058 малышей. Это новое поколение югорчан по рождению с ответственностью – любить, беречь родную землю, помогать друг другу, делиться своим теплом, радостью с миром. Эта миссия как эстафетная палочка передается из поколения в поколение, создавая югорский образ жизни.
10 декабря День рождения двух субъектов Российской Федерации – Югры и Ямала. Ямало-Ненецкий автономный округ – добрый, правильный сосед. Дорогие ямальцы, примите теплые поздравления от югорчан.
С Днем рождения, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра!
Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры
Н.В. Комарова