В Ханты-Мансийске назвали победителей первого конкурса «Вкусы Югры»
В окружной столице подвели итоги первого регионального конкурса «Вкусы Югры» с призовым фондом в 1 млн рублей. Победителей выбирали и народным голосованием, и по мнению экспертов.
«Этот конкурс мы придумали для того, чтобы жители округа больше знали и уделяли внимание нашим региональным продуктам питания. Кроме того, он станет отборочным этапом для участия в федеральном конкурсе «Вкусы России», — пояснил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.
Негласным абсолютным победителем первого регионального конкурса стал хлебозавод «Бояр» из Сургута. Предприятие получило признание и профессионального жюри, и потребителей, которые в течение двух дней на полях ярмарки-выставки «Товары земли Югорской» голосовали за понравившиеся продукты.
В итоге «Бояр» получил сразу четыре диплома за хлеб из пшеничной и из ржаной муки. Кроме того, представителю хлебозавода вручили четыре сертификата на 35 000 рублей.
«Мы выпускаем бездрожжевой хлеб натуральной закваски и еще делаем из него сухарики. Конечно, мы очень хотели победить, в прошлом году в рамках другого окружного конкурса нас не оценили по достоинству. В этом году все получилось», — рассказал корреспонденту ugra-news.ru представитель ООО «Хлебозавод «Бояр» Александр Гойхман.
Предприятие начало свою работу в феврале 2019 года. Производственные мощности позволяют выпекать до 5 тонн в сутки бездрожжевого хлеба натуральной закваски. Сейчас завод выпускает около 1,5 тонн в день, но руководство «Бояра» стремится выйти на новые рынки сбыта.
«Если честно, для нас большую ценность представляет победа в народном голосовании, потому что покупатель голосует рублем. Не буду даже скрывать. Но и экспертам спасибо за оценку», — поблагодарил жюри Александр Гойхман.
Молочным лидером округа, по мнению профессионалов, стало фермерское хозяйство «Мардер» из Нижневартовского района. Предприятие завоевало победу во всех молочных номинациях — за лучшее молоко, сметану и творог.
«Мы готовились к выставке «Товары земли Югорской», привезли сюда много продукции, но что получим столько наград, конечно, не ожидали. Ну думали — выберут за творог, он у нас очень вкусный и рассыпчатый, но молоко и сметана… Такая радость», — поделилась эмоциями Рузиля Сергина, заведующая молочным цехом КФХ «Мардер», супруга владельца крестьянско-фермерского хозяйства.
Это семейное предприятие: 17 лет назад Сергины купили небольшую ферму в Нижневартовском районе, в которой было всего 27 коров. В последующем супруги построили новый коровник, стали выпускать конкурентную продукцию, расширили производство.
«Сейчас у нас 80 дойных коров. Мы обслуживаем детские сады и школы в районе. У нас свой магазин прямо на ферме. И пусть она расположена не в самом Излучинске и от Нижневартовска далеко, а все равно едут — в выходные, рабочие дни. Мы открыты каждый день!», — с гордостью рассказала Рузиля Сергина.
Кстати, выигранные деньги фермеры Нижневартовского района планируют пустить в дело и приобрести что-нибудь для молочного цеха.
«Деловая колбаса» из Нефтеюганска, как оказалось, не просто так носит это название. Семейное предприятие, по мнению народного жюри, готовит лучшую копченую колбасу.
«Мы очень счастливы — впервые на этой ярмарке и в этом конкурсе и уже заслужили народное призвание. Я и муж — вот и все наше предприятие, — смеется Елена Мифтахова. — Мы работаем на качество, а не на количество».
Сырье для колбас супруги покупают у местных фермеров с хорошей репутацией:
«И сами стараемся работать качественно — не добавляем никаких химических добавок. У нас в колбасе только мясо, специи и соль».
С названием предприятия Елена и Альберт определились во время семейного совета, тогда спонтанно решили, что «деловая колбаса» — это про них. И вот молодая компания, — а работать она начала только с апреля этого года, — уже стала победителем регионального конкурса «Вкусы Югры». Действительно: колбаса-то деловая.
ugra-news.ru