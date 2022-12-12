Выставочный цикл «История семьи в истории страны. След прожитой жизни»
9 декабря в музее «Торум Маа» открылась выставка «Наследники культуры предков. Сайнакова Наталья Юрьевна», продолжающей выставочный цикл «История семьи в истории страны. След прожитой жизни». Главной героиней на этот раз стала Наталья Юрьевна Сайнакова – творческий мастер декоративно-прикладного искусства, педагог, потомок двух древних родов: Пухленкиных из рода белки и иртышских ханты Каскиных.
С приветственным словом на мероприятии выступила директор музея «Торум Маа» Людмила Александровна Алфёрова: «Здравствуйте, дорогие гости! И конечно же мы рады приветствовать героиню этого дня, Наталью Юрьевну, она большой друг нашего музея. Мы ежегодно посвящаем ей добрые слова, внимание. Она очень богатый человек в прямом и переносном смысле. Она всегда удивляет. Когда мы планировали творческий
проект - новую выставочную экспозицию: возвращение в доброе детство, когда ты приходишь в дом, и тебя окружают памятные вещи. И сегодня посмотрите, с какой заботой и любовью сохранены эти вещи. Вы, наш давний друг и мы надеемся на долгое с Вами сотрудничество».
Наталья Сайнакова рассказала о своих родителях и родных: «Большая часть экспозиции представлена из рода моей мамы, Пухленкиных. Все предметы, которые на выставке принадлежат моему деду, Пухленкину Илье Петровичу, он жил в городе Ханты-Мансийске по переулку Сибирский, 3. Когда дед получил квартиру, эти вещи остались в доме. Со временем все вещи собирала, увозила домой на такси или заказывала грузоперевозки, часть предметов хранила в кабинете центра искусств. Поэтому эти предметы и сохранены в прекрасном состоянии. Мама, Сайнакова Любовь Ильинична, увлекалась вышивкой ришелье, а в 1990 годы она освоила технику выжигания по шёлку. Есть платье и бабушки, Пухленкиной Зинаиды Даниловны. Сохранены и коврики, которые вязала моя бабушка. Дед был мастером на все руки, в коллекции сохранены две прялки, которые он смастерил».
Обращаясь к родословной, самый дальний предок, Пухленкин Матвей Егорович, был охотником и рыбаком. Матвей Егорович был грамотным человеком, умел читать и писать, был председателем Сытоминского сельского совета Сургутского района. Семья их была большая.
Наталья Сайнакова так рассказала о роде Каскиных и Сайнаковых: «Я родилась в г. Омске, когда родители учились в медицинском институте. После окончания института они приехали в Ханты-Мансийск, чтобы показать родителям внучку, а позже направились в село Реполово Ханты-Мансийского района на работу. Когда они поехали учиться в ординатуру, меня оставили у бабушки с дедушкой в Ханты-Мансийске.
Род Сайнаковых идёт из Томской области, после раскулачивания, семью направили в село Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа. По линии Сайнаковых старшее поколение имело медицинское образование, и когда я училась в школе, меня тоже родители готовили в медицину. Но решила поступить в Ханты-Мансийское национальное педучилище, связав свою трудовую деятельность с педагогикой. Наши дети пошли по стопам предков, работают в сфере здравоохранения.
Моя бабушка, Каскина Екатерина Николаевна, жила в село Реполово Ханты-Мансийского района, работала в доме для инвалидов, после закрытия учреждения, переехала жить в Ханты-Мансийск. Брат моей бабушки, Каскин Иван, учитель истории, он является автором книги «У родного чугаса». В детские годы мы всегда ездили к нему в гости в Цингалы».
Сегодня электронную версию книги можно прочесть в музее «Торум Маа» на специальном интерактивном стенде.
Наталья Юрьевна также рассказала работах, с которыми она вместе с учениками из Центра искусств принимает участие во всероссийских, международных и региональных конкурсах и всегда являются победителями и призёрами.
На мероприятии о Наталье Юрьевне было сказано много слов благодарности, она педагог с колоссальным стажем, выпустила более трёхсот студентов, научила их технологиям по декоративно-прикладному искусству обско-угорских народов. Она всегда является экспертом международных научно-практических конференций, которые ежегодно проводит музей «Торум Маа».
Выставка из цикла «История семьи в истории страны. След прожитой жизни» продолжит свою работу до 21 января 2023 года.
Оксана Албина