Борис Хохряков подписал трехстороннее Соглашение между органами государственной власти, объединением работодателей и профсоюзами
Сегодня в ходе работы Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года было подписано трехстороннее Соглашение между органами государственной власти округа, Объединением работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Союзом «Объединение организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2023-2025 годы.
Свои подписи поставили: от органов государственной власти Губернатор Югры Наталья Комарова и Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков, от работодателей – председатель Объединения работодателей региона Александр Кобанов, от профсоюзов – председатель Союза «Объединение организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Фёдор Сиваш.
В соответствии с основными положениями Соглашения стороны принимают на себя обязательства в 2023-2025 годах в области развития экономики и повышения инвестиционной привлекательности, в области занятости населения и развития рынка труда, в области оплаты труда, социальной обеспеченности населения, пенсионного обеспечения, в области условий и охраны труда, здоровья, промышленной и экологической безопасности и развития социального партнерства как института гражданского общества и взаимодействия участников соглашения.
«Новое Соглашение развивает всю ту политику и положения, которые были заложены в предыдущем трехлетнем договоре, действие которого истекает в этом году, – отметил Борис Хохряков. – Документ регулирует взаимодействие власти, профсоюзов и работодателей по обеспечению основных трудовых и социальных прав югорчан. Новое Соглашение объективно учитывает интересы и работодателей, и трудящихся.
В процессе работы над новым Соглашением в него поступило более 200 предложений от исполнительных органов, органов местного самоуправления, работодателей и профсоюзов Югры.
Очень важно, что стратегической целью социально-экономического развития автономного округа в документе обозначено повышение качества жизни населения округа, обеспечение максимальной занятости населения, недопущение уровня регистрируемой безработицы выше 0,6% от численности рабочей силы, повышение престижа рабочих профессий. Мы сохраняем «северную» надбавку местной молодежи, это очень важно и закрепляем этим документом».
Борис Хохряков также добавил, что подписание трехстороннего Соглашения дает уверенность жителям округа – работающему населению в завтрашнем дне.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры