В Югре Росгвардия принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню героев Отечества
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели цикл мероприятий, посвященных Дню героев Отечества. В муниципальных образованиях региона представители ведомства встретились с учащимися подшефных образовательных учреждений и приняли участие в памятных мероприятиях.
В Ханты-Мансийске в Храме Воскресения Христова росгвардейцы присутствовали на панихиде в память о погибших защитниках Отечества, после которой возглавили шествие «Батальона Отважных». В составе колонны ¬- родственники погибших, студенты, школьники, кадеты, юнармейцы, представители органов государственной власти, общественности, а также ветеранских организаций. Участники шествия держали в руках штендеры с портретами погибших защитников Отечества.
В парке Победы колонна «Батальона отважных» присоединилась к возложению цветов к Вечному огню у Мемориала Славы, у которого традиционно несли почётную вахту памяти представители территориального управления Росгвардии.
На главной аллее парка Победы – аллеи Славы – увековечены в обелисках 15 сыновей Югры, героев России, в числе которых бюст военнослужащему внутренних войск МВД России младшему сержанту Александру Бузину, погибшему в мае 1996 года при выполнении воинского долга в Чеченской республике.
Памятные мероприятия продолжились у монумента «Вечная память воинам Югры» в окружной столице. Росгвардейцы также несли почетную вахту на посту № 1 у монумента.
Кроме этого, военнослужащие и сотрудники ведомства провели ряд уроков мужества с подшефными школьниками, в ходе которых рассказали об истории возникновения праздника, о значении звания «Герой России», о подвигах соотечественников.
В Лангепасе встреча со школьниками состоялась в школе № 5, а в Югорске представители межмуниципального отдела вневедомственной охраны провели познавательный урок в центре патриотического воспитания «Доблесть» средней общеобразовательной школы № 2».
Особое внимание росгвардейцы уделили уборке мест захоронений героев Отечества. В Нижневартовске сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны посетили место захоронения военнослужащего рядового Никандрова Юрия Евгеньевича, погибшего в 1996 году при перестрелке на Урале. Росгвардейцы провели уборку и почтили его память минутой молчания.
В этот же день офицеры Росгвардии почтили память минутой молчания у мемориальной доски военнослужащему внутренних войск рядовому Антону Тихон, погибшему при выполнении боевой задачи в 1999 году на Северном Кавказе.
«В этот день мы отдаем дань глубочайшего уважения истинным патриотам нашего Отечества, героям всех исторических эпох и поколений, кто за проявленные величайшее мужество, доблесть и отвагу удостоен самых высоких государственных наград, чьи подвиги служат символом бескорыстия, силы духа, преданности Родине», ¬- отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре