Здравствуй, хоккей!
Товарищеский матч — это азарт, задор и желание победить. Здесь есть место и силовым приемам, и удалениям с поля, и напряженной обороне. На базе центра «Поиск» в Саранпауле прошла товарищеская встреча, посвященная открытию хоккейного сезона 2022-2023.
Торжественное мероприятие открыла группа «21 век» с танцевальным номером «Красная Шапочка», где главная героиня – Анна Вьюткина – учила Волка играть в хоккей. Благодаря администрации Саранпауля, Молодежному парламенту при Думе Березовского района, Дому культуры и центру «Поиск» в матче встретились четыре команды: юношеские «Кварц-1» и «Кварц-2», мужские «Искра» и «Пламя».
Василий Рокин, директор центра «Поиск», поздравил всех с открытием ледового корта, а заодно и с открытием хоккейного сезона: «Хочется поблагодарить всех, кто подготовил корт к открытию хоккейного сезона. Выражаю благодарность главе поселения Илье Александровичу Сметанину за поддержку и развитие спорта в нашем поселке. Хочется выразить благодарность пожарной части, сотрудники которой помогали в заливке льдом и подготовке нашего корта, а еще благодарим Любовь Филоненко за подготовленные эмблемы и нумерацию хоккейной формы. Всех с праздником, занимайтесь спортом, будьте здоровы!»
Стоит отметить, что игра молодых хоккеистов впечатлила всех гостей и самих педагогов центра «Поиск». Многие отметили, что юноши стали гораздо увереннее стоять на коньках и делать красивые и виртуозные забросы шайбы в ворота.
«Сейчас развитие спорта, физической культуры и здорового образа жизни – основа работы многих предприятий и организаций. Центр «Поиск» – передовик в этом направлении. Как говорится, в хоккей играют настоящие мужчины! Участникам всех команд желаю красивых побед, честной игры, а зрителям – ярких впечатлений и хороших эмоций», – присоединился к поздравлениям Илья Сметанин, глава сельского поселения Саранпауль.
Хоккеисты подарили себе и болельщикам настоящий праздник. Матч, что называется, «смотрелся». Интрига держалась до последних минут. И по итогу напряженной игры среди юношей в лидеры вышла команда «Кварц 1» со счетом 8:7. Лучшим вратарем этой встречи стал Павел Филиппов, лучший защитник – Алексей Филиппов, Антон Кочетков был признан лучшим нападающим. А в матче среди взрослых команда «Пламя» показала свое преимущество со счетом 7:6.
Анна Ларионова