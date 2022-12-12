Саранпаульские умельцы Югорской земли
Село Саранпауль – удивительное место, удаленное, самобытное. Саранпауль вдохновляет! Красивые пейзажи, утренний туман на реке, одетые в золото и серебро леса, и конечно, наши мудрые могучие Уральские горы. Удивительные краски неба, которые не оставляют равнодушным. Саранпауль всегда славился своими творческими людьми: художники, поэты, рукодельницы и умельцы.
Ежегодно МАУ ДО «Центр «Поиск» проводит выставку «Саранпаульские умельцы Югорской земли», в этом году она прошла при поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко и приурочена 180-летию со дня образования села Саранпауль, 100-летию Березовского района и 92 годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
В 2022 году в выставке были представлены работы 45 умельцев. 21 участник представили умения 7-ми разных семей Саранпауля. Работы по дереву, изделия из бересты, вышивка, бисероплетение, алмазная мозаика, вязание, лоскутное шитье, развивающие книжки для детей своими руками, художественное и литературное творчество, изделия из атласных лент, предметы культуры и быта народов манси и коми-зырян, все это можно наблюдать на выставке «Саранпаульсике умельцы Югорской земли».
По завершению выставки с участниками пройдет творческая встреча в формате семейной мастерской. Умельцы покажут мастер-классы, а участники встречи смогут в них поучаствовать.
Артеева Юлия Андреевна, заместитель директора МАУ ДО «Центр «Поиск»