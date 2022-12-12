Саранпаульские умельцы Югорской земли

Товарищеский матч — это азарт, задор и желание победить. Здесь есть место и силовым приемам, и удалениям с поля, и напряженной обороне. На базе центра «Поиск» в Саранпауле прошла товарищеская встреча, посвященная открытию хоккейного сезона 2022-2023.

