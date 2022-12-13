В Октябрьскую районную больницу поступил УЗИ аппарат экспертного класса
Аппарат УЗИ экспертного класса получен Октябрьской районной больницей по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Это современный многофункциональный аппарат, обладающий высокой разрешающей способностью. Система Mindray DC-80 EXP может использоваться для проведения УЗИ-исследований скелетно-мышечной системы и сосудов, щитовидной, молочной и предстательной железы, желчного пузыря и глубоких сосудов, в акушерстве и гинекологии, кардиологии.
Врач функциональной диагностики Иванских Игорь Валерьевич уже приступил к работе на новом оборудовании и оценил его преимущества: «Аппарат имеет большой и качественный монитор высокого разрешения, что позволяет не только рассмотреть мельчайшие детали проведенного исследования, но и продемонстрировать его пациенту. Более того, дополнительный сенсорный экран с технологией распознавания жестов дает возможность проводить измерения одним движением, а также программировать жесты, настраивая интерфейс под себя. Эти преимущества значительно облегчают процесс диагностики и позволяют проводить ультразвуковые исследования органов и систем на более высоком уровне».
Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счет укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.
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