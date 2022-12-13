Ханты-Мансийск может стать лучшим городом России
Окружная столица участвует в ежегодном всероссийском конкурсе «Город России. Национальный выбор». Наш во многом уникальный город уже получил больше 25500 тысяч голосов и находится на 14-ой строчке рейтинга.
Ханты-Мансийск опережают Владивосток, Севастополь, Нальчик, Курск, Иваново, Уфа, Самара, Майкоп, Ярославль, Владимир, Саранск, Анадырь и Орел.
В голосовании за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России в 2022 году может принять участие каждый желающий. «Город России» – это национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, с помощью голосования интернет-пользователей.
Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом.
«Все, кто хотя бы один раз был в Ханты-Мансийске, знают, что окружная столица заслужила это звание. Город постоянно достигает новых высот на региональном и всероссийском уровнях, является местом проведения многих значимых соревнований, конференций и выставок. Здесь рождаются самые лучшие таланты», – сообщают в администрации города.
Отметим, что в 2021 году победу в онлайн-конкурсе одержал Севастополь, а в 2020 году – Смоленск. Отдать свой голос за Ханты-Мансийск можно по ссылке: https://vk.cc/cjBJw5. Голосование продлится до 30 декабря. Итоги станут известны 30 декабря в 15:00 по московскому времени.