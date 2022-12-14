Одну из лучших в стране коллекций современного искусства презентовали в Ханты-Мансийске
Свыше 12 тысяч экспонатов были переданы в фонды Государственного художественного музея известным российским меценатом и коллекционером Владимиром Ильичом Некрасовым. В новейшей истории страны это первый подобный благотворительный вклад в сфере культуры. Трехстороннее соглашение о передаче экспонатов было подписано между В. И. Некрасовым, Министерством культуры Российской Федерации и правительством региона.
Часть коллекции была представлена накануне Дня рождения Ханты-Мансийского округа. 7 декабря новую экспозицию открыли заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин и губернатор Югры Наталья Комарова.
Задача новой выставки – познакомить жителей Ханты-Мансийска и гостей региона со значимыми произведениями последних десятилетий.
Куратор выставки, известный в стране экспозиционер Михаил Слободинский выстроил ее через трансформацию «Красного квадрата» Малевича. Пост-авангард, много геометрии и перетекания цвета от картины к картине, математические формулы и скрытые смыслы, которые предстоит понять посетителям необычной экспозиции – суть задумки Михаила Дмитриевича. Одной незримой нитью связаны работы поздних советских и российских художников. Экспозиция выстроена таким образом, что искусство создаётся в залах, что называется, здесь и сейчас.
«С появлением этой коллекции в музее начинается совершенно другая жизнь. Эксперты, интересующиеся современным искусством последних 30 лет, будут прилетать сюда, в музей Ханты-Мансийска, потому что лучшие произведения теперь находятся у вас. На выставке мы не показываем самые потрясающие и эпатажные работы, потому что наша задача — не шокировать зрителя, не удивить его богатством коллекции, а объяснить, что в музее, где привыкли видеть классические шедевры, есть место современному искусству», — подчеркнул Михаил Слободинский на торжественном открытии экспозиции.
«Произведения разные, очень интересные, подчас даже спорные, но я вижу в этом большие перспективы для музея Ханты-Мансийска, потому что это уникальный материал», — отметила ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины 19 — начала 21 веков Государственного Русского музея Ольга Мусакова, которая давала свои экспертные советы во время формирования основной концепции выставки.
В день её открытия в Государственном художественном музее с экспозицией подробно ознакомились заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин и губернатор Югры Наталья Комарова.
«Наш регион получил большой подарок. Я хочу подчеркнуть его важность и поблагодарить еще раз Владимира Ильича Некрасова. То, чем мы с вами располагаем, имеет волшебную фантастическую силу: с каждой минутой, часом, днем, годом, десятилетием набирает свою ценность и значение все то, что мы сегодня получили в подарок. Знайте, что это и на завтра, и на много-много лет вперед нашим детям, внукам, правнукам. Это бесценный дар», — отметила Наталья Комарова, обращаясь к первым посетителям экспозиции.
Выставка продлится до 19 марта 2023 года.
Адрес ГХМ: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.
Телефон +7 (3467) 33-08-32.
Государственный художественный музей