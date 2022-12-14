В Департаменте здравоохранения Югры утвердили состав Молодежного совета
Состав Молодежного совета утвержден в целях привлечения молодежи к процессу совершенствования системы здравоохранения автономного округа. В его состав вошли представители девяти медицинских организаций Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута, Югорска, Покачей, Лангепаса, Советского, поселка Междуреченский.
Члены Молодежного совета будут привлекаться к обсуждению и анализу программ Департамента здравоохранения Югры, принимать участие в организации общественного контроля в медицинских организациях, содействовать проведению независимой оценки качества оказания услуг учреждениями и формировать соответствующие рекомендации и др.
Создание команды единомышленников позволит объединить активных молодых специалистов самых разных профилей для продвижения принципов укрепления здоровья, инициирования новых идей и проектов в сфере здравоохранения.
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