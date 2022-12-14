Тёплое, сердечное мероприятие
Такой отзыв прозвучал вчера в Ханты-Мансийске на встрече, который прошёл в формате оффлайн и онлайн, где обсудили вопросы народного добровольчества, поддержки мобилизованных граждан и их семей. Его участниками стали более 250 человек – это представители региональных отделений «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», Общероссийского народного фронта, православного гуманитарного центра «Твори добро», городская группа добровольцев «Шъём для наших», депутаты окружной и городской Думы, бизнесмены и общественники, внесшие вклад в сбор и отправку гуманитарной помощи жителям Донбасса, оказавшие поддержку и помощь мобилизованным и членам их семей.
С приветственной речью и словами благодарности выступил Председатель Думы Югры Борис Хохряков. О движении активистов #МЫВМЕСТЕ рассказал Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Василий Филипенко. Он отметил, что добровольцы шефствуют более чем над 400 семьями, более 500 заявок уже исполнили. Депутат Думы Югры, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Николай Ташланов поздравил всех добровольцев с прошедшим Днем волонтёра и рассказал о реализации проекта по обучению всех желающих югорчан навыкам оказания первой помощи и основам медицинского ухода.
Всё это время по видеосвязи с нами были представители Макеевки (ДНР) во главе с главой администрации города Владиславом Ключаровым. Он сердечно поблагодарил югорских добровольцев за всестороннюю помощь и поддержку.
Затем от имени Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Борис Хохряков наградил добровольцев Благодарственным письмом за активную поддержку и обеспечение гуманитарной миссии.
Тамара Мерова