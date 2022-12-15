Алексей Савинцев: «Мы отправили второй гуманитарный груз на Донбасс»
Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев принял участие в отправке второго гуманитарного конвоя на Донбасс.
Из разных населенных пунктов Югры были собраны необходимые вещи как мирным жителям, так и бойцам на передовую. А также коммунисты Югры везут подарки, новогодние игрушки и елки специально для детей из Макеевки.
Депутат поблагодарил всех, кто принимал активное участие, оказывал помощь в формировании гуманитарного конвоя.
«Этот груз особенный – в нем новогодние подарки для детей из Макеевки. Очень хочется порадовать ребят и подарить им частичку самого сказочного и светлого праздника. Спасибо всем добрым «волшебникам», принявшим участие в сборе», – прокомментировал Алексей Савинцев.
Аппарат фракции КПРФ в Думе Югры