Главного невролога Югры Людмилу Анищенко оценили на федеральном уровне
«За верность профессии и активную работу по улучшению качества оказания медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения». Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения РФ Николай Шамалов вручил Благодарность Людмиле Анищенко, заведующей неврологическим отделением Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска, главному внештатному специалисту неврологу Департамента здравоохранения Югры.
На прошлой неделе в Кисловодске состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Терапия инсульта». В очном формате на площадке мероприятия встретились главные внештатные специалисты неврологи Северо-Кавказского, Южного, Уральского и Дальневосточного федеральных округов страны. Отчет о работе неврологической службы Югры вызвал огромный интерес у медицинского сообщества. И это не удивительно. С каждым годом в Югре растет объем предоставления высокотехнологичной помощи населению по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». И как результат — общая смертность от болезней системы кровообращения, например, в Ханты-Мансийске, снизилась на 13% и сегодня меньше, чем по округу в 1,5 раза, а по России — в 3,8 раза.
Клиника Ханты-Мансийска является базой для Регионального сосудистого центра, где в экстренном порядке оказывается медицинская помощь пациентам с острой коронарной патологией и инсультами западной зоны округа. В Югре, наряду с четырьмя другими российскими регионами — Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Татарстаном, — была принята региональная программа по внедрению новой технологии лечения ишемического инсульта — эндоваскулярная катетерная тромбоэкстракция. Этот метод позволяет в первые часы от начала инсульта удалить тромб из мозговой артерии и спасти пациента.
Кроме того, специалистами неврологами применяется внутрисосудистый метод лечения — тромболизис — «оружие» современной медицины для восстановления кровотока в сосуде больного в первые часы «катастрофы».
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