В Ханты-Мансийске пройдет «Изюмительный квест»
На II Всероссийском форуме-выставке «Изюминки комфорта» жителям окружной столицы предложат не только уникальные северные решения в сфере благоустройства и городской среды, но и интересный квест!
Принять участие в игре могут все желающие. Для этого нужен телефон и команда минимум из 4 человек. Скачайте на свой гаджет программу для считывания QR-кодов, а если у вас есть монопод – берите и его. Перед стартом каждая группа получит буклет с заданиями. Сделайте фотоотчет после их выполнения.
«Изюмительный квест» пройдет 17 декабря с 10:00 до 18:00 в Музее геологии, нефти и газа. Справиться с ним можно за 30-60 минут. Заявки на участие принимаются до 22:00 16 декабря в группе квеста или на электронную почту: izum-quest@yandex.ru. Первые 10 команд, которые справятся со всеми заданиями, получат памятные подарки. Награждение состоится 18 декабря в 17:30 в библиоруме «Буква» по адресу: ул. Краснопартизанская, 2.
Контактный телефон: +79505006688 или 8 (3467)36-25-80 (доб. 2).
P.S. Заработать дополнительные баллы в квесте можно, разместив фотографии с арт-объектами в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» c хештегом #изюминки_хм.
#hm_новости #хантымансийск