Сергей Устюгов стал вторым в спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам
В Кирово-Чепецке стартовал четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам, в котором Югру представляет олимпийский чемпион Сергей Устюгов.
Сегодня лыжник из Междуреченского завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке, уступив лишь главной звезде сборной России Александру Большунову. Отставание Устюгова в финале составило 2,5 секунды. Третьим пришел Александр Терентьев, которого наш лыжник обошел менее чем на полсекунды.
Напомним, ранее Устюгов стал победителем финала мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России 2022/2023 по лыжным гонкам в Чусовом.