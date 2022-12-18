В Мегионе открыли резиденцию югорского Деда Мороза
В Мегионе состоялось открытие резиденция Морозного Деда Йахли-Ики. С 23 декабря ее могут посетить все желающие.
«У нас теперь появилось еще одно свое брендовое мероприятие с участием хантыйского Морозного Деда, который может наказать ленивых и злых, а также наградить добрых и трудолюбивых. Его зовут Йахли-Ики. Проект создания новогодней резиденции вынашивался давно. Огромная благодарность компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» за его поддержку, а также участие в других социальных проектах города», - отметил глава города Олег Дейнека.
По словам начальника управления корпоративных коммуникаций «Славнефть-Мегионнефтегаза» Елены Усановой, у проекта есть все шансы стать одной из самых интересных и посещаемых новогодних площадок в регионе.
Как сообщили в администрации Мегиона, отправиться в гости в резиденцию Йахли-Ики могут все желающие. Для этого необходимо позвонить в Мегионский Экоцентр и забронировать удобную дату, начиная с 23 декабря. Программа посещения включает не только долгожданную встречу с Морозным Дедом, но и знакомство с доброй феей Миснэ, которая расскажет о культуре и быте коренного населения Югры, обучит ремеслам, а смелый Охотник повеселит играми и испытаниями.
ugra-tv.ru