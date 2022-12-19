В Югре стартует Зимняя неделя добра
Благотворительная акция «Зимняя неделя добра» вновь стартует в Югре. Она продлится с 19 по 25 декабря. Стать участником акции — сделать подарок, доброе дело нуждающимся могут югорчане всех возрастов.
Напомним, благотворительная акция проводится в автономном округе с 2020 года и считается традиционной. В ней принимают участие все муниципальные образования автономного округа.
Организаторами мероприятия выступают правительство Югры, фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», добровольческие объединения и социально ориентированные некоммерческие организации автономного округа.
По традиции волонтеры будут организовывать мероприятия и сбор подарков для детей, оставшихся без попечения родителей, юных пациентов медицинских учреждений, одиноких пенсионеров, семей военнослужащих и мобилизованных. Каждый желающий может внести свой вклад в копилку добрых дел — поздравить с праздником одинокого соседа, сводить детей на каток, отправить поздравление одинокому человеку. Общеизвестно, что добрые дела изменяют мир в лучшую сторону.
«Зимняя неделя добра» включает в себя серию акций, направленных на поддержку незащищенных слоев населения, формирование общечеловеческих ценностей, воспитание добра, милосердия, взаимопомощи. В их числе акции «Новогоднее чудо», «Новый год в каждый дом», «Добрая почта», конкурс молодых семей «Семейный чек-лист#Счастливы Вместе».
Следить за ходом мероприятий, присоединиться к ним, получать информацию о пунктах приема подарков и писем можно в группе социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/ludidobro и на сайте https://юграрядом.рф.
Также в период «Зимней недели добра» югорчане поддержат ряд всероссийских проектов, таких как «Елка желаний» — специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», в рамках которого люди, желающие совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи, дарят им подарки и исполняют желания.
Старт акции даст завтра, 18 декабря, губернатор Югры Наталья Комарова, которая первой снимет с «Елки желаний» первые три шара и поможет детям осуществить свою мечту.
В рамках федеральной акции «Поздравление пожилых людей» пройдет «Серия Серебряных мастер-классов», трансляция мастер-классов будет организована на муниципальных информационных площадках, присоединится к ней можно Вконтакте: https://vk.com/ludidobro.
Акция «Подари чудо детям», организованная Гуманитарным добровольческим корпусом, направлена на привлечение внимания общества к жизни детей, пострадавших от военного конфликта на территории ДНР и ЛНР. Желающие порадовать их могут принести подарочные наборы со сладостями, мягкими игрушками в пункты сбора, которые находятся в каждом муниципалитете автономного округа.
В рамках международной акции «С новым годом, ветеран!» волонтеры Победы в канун нового года навестят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны всех категорий, в том числе тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, а также ветеранов локальных войн и специальной военной операции, вручат им подарки, скажут личное «спасибо» за мирное небо над головой.
В этом году по итогам Зимней недели добра в Югре пройдет Добрый Квартирник, на котором будут подведены итоги проекта, озвучены все имена и цифры. В Добром Квартирнике можно стать как зрителем, так и участником, выступив в прямом эфире с творческим номером.
Подробную информацию об акциях и проектах Зимней недели добра можно найти на сайте https://юграрядом.рф.