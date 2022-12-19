В Октябрьском районе началось строительство новой врачебной амбулатории
Строительство новой врачебной амбулатории в селе Малый Атлым ведется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». В планируемом здании общей площадью 540 кв. м будут размещены кабинеты участковых врачей – врача общей практики и педиатра, а также физиотерапевтический кабинет, смотровой, процедурный, прививочный, стоматологический, и клинико-диагностическая лаборатория. Здесь же будет оказываться медицинская помощь населению в условиях дневного стационара.
«Строительство врачебной амбулатории позволит улучшить условия оказания первичной медико-санитарной помощи и сделать ее более доступной для сельчан. Учреждение рассчитано на 24 посещения в смену и будет обслуживать 1569 человек, из которых 365 дети», – отметил Александр Аленин, главный врач районной больницы.
Напомним, в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена в районе продолжаются капитальные ремонты и строительство медицинских учреждений, закупается автомобильный транспорт, медицинская техника и оборудование.
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