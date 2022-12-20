В связи со снегопадом в Югре перенесли ввод в эксплуатацию девяти зимников
В связи наступившими неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов Ханты-Мансийского автономного округа управление автомобильных дорог Югры сообщило о переносе сроков ввода в эксплуатацию ряда зимних автомобильных дорог.
«Сроки переносятся до окончания снегопада и расчистки автозимников от снега», — сообщили в ведомстве.
Речт идёт о зимних автомобильных дорогах Приобье — Перегребное, в том числе «Подъезд к с. Перегребное», а также Нарыкары — Мулигорт — Перегребное в Октябрьском районе.
Также пока не открываются семь зимников в Березовском районе:
Ломбовож — Саранпауль
Березово — Ванзетур — Игрим
Сартынья — Сосьва
Сосьва — Кимкьясуй
Сосьва — Ломбовож
Игрим — Анеева
Игрим — Сартынья
Также временно закрывается движение транспортных средств по зимней автомобильной дороге Белоярский — Полноват в Белоярском районе.
Напомним, накануне сообщалось об ограничении скоростного режима на автодорогах Октябрьского и Советского районов из-за сильного снегопада. Сегодня неблагоприятные погодные условия сохраняются.