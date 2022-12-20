«Геннадий Райшев: Диалоги» – итоги реализации проекта в 2022 году
Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева, филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» подводит итоги реализации выставочного проекта «Геннадий Райшев: Диалоги».
Многогранное творчество заслуженного художника России Г.С. Райшева по сути своей – открытая лаборатория, и потому форма диалога представляется наиболее приемлемой для выставочного сотворчества в стенах галереи-мастерской.
Первые выставки, связанные с диалогом искусств, прошли еще в 2012 году. За последние 10 лет филиалом организовано 13 тематических экспозиций, 3 из которых в 2022 году. Целью проекта всегда являлось исследование и репрезентация многогранного творчества Г.С. Райшева на основе диалога культур и искусств; обозначение в творческом общении тенденций современного искусства, его региональной составляющей.
Первая выставка в рамках проекта была приурочена к 85-летию со дня рождения Ювана Николаевича Шесталова – профессионального поэта манси, ровесника мансийской письменности, наследника несметного фольклорного богатства Югры. Выставка была задумана как продолжение творческого диалога между художником Геннадием Райшевым и поэтом Юваном Шесталовым, который они вели со студенческой скамьи, когда, будучи сокурсниками, получали знания на филологическом отделении Ленинградского института имени Герцена.
Г. С. Райшевым в разные годы были оформлены книги Ю. Н. Шесталова, что также нашло отражение в экспозиции, размещенной в мемориальной мастерской Геннадия Райшева «Человек Вселенной».
Также в рамках проекта «Геннадий Райшев: Диалоги» состоялось открытие выставки арт-группы «СНЕГ». Выставка представила творчество группы сибирских художников, организованной в конце 1980-х годов в Санкт-Петербурге. Члены группы являются создателями «Сибирского клуба» – предшественника нынешних арт-резидентских программ, объединившего в начале 1990-х годов молодых художников Урала и Сибири.
Художники этого объединения: Юрий Потапов, Олег Николаенко и Ростислав Курносов представили в экспозиции более 100 живописных полотен.
Название коллектива «СНЕГ» недвусмысленно акцентирует внимание на принадлежности к Сибири этого объединения. Несмотря на декларируемую простоту и пуризм работ выходцев из Сибири, их искусство сопровождает неизбывная мечта по сверхэстетике, сверхкрасоте, малодоступной в тех рабочих районах и жилых массивах, откуда они появились. Это Петропавловск-Казахстанский, Нефтеюганск, Сургут, Иланский, Омск, Новосибирск.
Заключительной выставкой, организованной в рамках долгосрочного проекта «Геннадий Райшев: Диалоги», стала экспозиция, посвященная 170-летию Д. Н. Мамина-Сибиряка. Презентация состоялась в пространстве мемориальной мастерской Г. С. Райшева в рамках Всероссийской ежегодной акции «Ночь искусств», приуроченной к году нематериального культурного наследия народов России. К экспонированию представлены произведения изобразительного искусства Г. С. Райшева и издания Д. Н. Мамина-Сибиряка, посвященные Уральскому краю.
Для Геннадия Степановича Райшева с начала 1960-х годов Урал стал источником творчества. В это время состоялся переезд художника из Ленинградской области в Карпинск, где он жил и работал до 1998 года. Дополнением к выставке стали репродукции архивных фото Г. С. Райшева, сделанные во время проживания в г. Карпинске и документальные материалы, представленные в слайд-презентации.
В планах на 2023 год уже стоит выставка, посвященная 75-летнему юбилею хантыйского писателя Е. Д. Айпина, «летописца своего народа» и выставка «Геннадий Райшев: музыкальное приношение», посвященная 150-летию со дня рождения
С. В. Рахманинова и связанная с синтезом изобразительного искусства и музыки в творчестве Г. С. Райшева.
Проект опубликован на официальном сайте учреждения в разделе «О музее» – «Наши проекты» – «Геннадий Райшев: Диалоги» https://ghm-hmao.ru/static/gennadiy-rayshev-dialogi
«Государственный художественный музей»