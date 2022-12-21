Кассовую технику необходимо не только приобрести, зарегистрировать, но и активно ее применять!
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре сообщает, что проект по исключению недобросовестного поведения на рынках продолжает свою реализацию. На текущем этапе осуществляется контроль за применением ранее установленной и зарегистрированной кассовой техники – важно не только приобретать и регистрировать онлайн-кассу, но и применять ее, значит фиксировать все производимые расчеты с покупателями в соответствии с налоговым законодательством.
За неприменение кассовой техники возможно наступление административной ответственности в соответствии со статьей 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за нарушение законодательства о применении кассовой техники за период с 2021 по 2022 год до введения моратория на проведение проверок было привлечено к ответственности более 120 налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на розничных рынках и иных объектах торговли, на которых цена на товар определяется путем торга (свободной цены). Общая сумма штрафных санкций составила более 260 тысяч рублей.
Современные цифровые сервисы ФНС России позволяют удаленно фиксировать все операции с использованием онлайн-кассы. При установлении аномального поведения при расчетах, налоговые органы применяют к нарушителям меры административной ответственности.
Наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники. Это означает, что каждый выявленный факт неприменения должен сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции.
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре напоминает, что онлайн-касса не только ускоряет торговые процессы и упрощает деятельность хозяйствующих субъектов, но и создает прозрачные отношения между бизнесом и налоговым органом. Призываем всех налогоплательщиков быть ответственными в использовании онлайн-касс, а при возникновении вопросов, обращаться по контактным номерам сотрудников налоговых органов округа:
- Межрайонная ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район 8 (3467) 39-49-97.
- Межрайонная ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, г. Югорск 8 (34675) 7-70-91, г. Нягань 8 (34672) 3-86-33.
- Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, г. Нижневартовск, г. Радужный, Нижневартовский район 8 (3466) 49-71-35.
- Межрайонная ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, г. Нефтеюганск, Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, Белоярский район, г. Белоярский 8(3463) 32-11-79.
- Межрайонная ИФНС России № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Сургутский район, г. Когалым, г. Лангепас, п. Лянтор, г. Мегион, г. Покачи 8 (3462) 76-26-77.
- ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Сургут 8 (3462) 23-37-45.
Источник: УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре