Кассовую технику необходимо не только приобрести, зарегистрировать, но и активно ее применять!

Внесены изменения в закон «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования Хант