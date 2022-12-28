Наталья Комарова наградила главного оленевода Югры
Губернатор Наталья Комарова посетила стойбище президента Союза оленеводов Югры Степана Кечимова в Сургутском районе, чтобы вручить государственную региональную награду — звание лауреата окружной премии за вклад в развитие традиций и промыслов коренных народов.
Как пояснила Наталья Комарова, решение наградить Степана Кечимова приняла Государственная комиссия автономного округа по наградам.
«Вы из тех людей, которых все знают как защитника коренных народов. Вы переизбраны президентом Союза оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Считаю, что оценка экспертов абсолютно правильная», — обратилась к общественному деятелю Наталья Комарова и, произнеся добрые пожелания его семье, торжественно вручила награду.
Степан Кечимов отметил, что руководит окружным союзом оленеводов почти 20 лет, и столь высокую оценку экспертов он получил не только за свой личный вклад, но и за работу всего его народа. Также он обратил внимание на то, что живет в уникальном регионе, богатом природными ресурсами, где гармонично сочетаются высокие технологии и традиционный образ жизни. А коренным малочисленным народам Севера оказывают существенную и всестороннюю помощь на уровне правительства автономного округа.
«Спасибо правительству региона, которое нам очень помогает. У нас очень много программ, развиваются стойбища, этнотуризм, появляется интернет. Инфраструктура очень развита, хорошие дороги. Когда я езжу по России, участвую в различных мероприятиях, о нашей Югре всегда все очень хорошо отзываются», - отметил Кечимов.