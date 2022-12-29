Ханты-Мансийск дружный и многонациональный город
27 декабря в Ханты-Мансийске прошло заседание Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе города. Представители Администрации, руководители общественных организаций, образовательных и культурных учреждений подвели итоги совместной работы за год по сохранению этнокультурного и языкового разнообразия.
2022 год был объявлен Президентом России Годом культурного наследия, поэтому особое внимание члены совета уделили вопросу поддержки и развития языков, культуры коренных малочисленных народов Севера. На встрече обсудили лучшие практики, которые заслуживают продолжения.
На сегодняшний день в «Детском этнокультурном образовательном центре» юные хантымансийцы обучаются по 19 дополнительным общеразвивающим программам мансийского языка, краеведения, фольклора, декоративно-прикладного искусства. В центре дополнительного образования «Перспектива» открыт краеведческий музей «Самаровград». В каждой дошкольной образовательной организации работает мобильный мини-музеи «Родной край», который знакомит детей с традициями, бытом, сказками и легендами народов ханты и манси.
В городских библиотеках регулярно проходят проекты с участием обских угров. Один из них стал знаменит не только в Ханты-Мансийске, но и по всей России – «Таёжные сказки». Помимо этого, с недавнего времени библиотеки начали издавать краеведческую литературу. В 2022 году вышли русскоязычная версия венгерской книги «Путешествие в потусторонний мир по следам Евы Шмидт» и сборник Аллы Иштимировой-Посоховой «В языках огня». Всего в фондах хранится 663 экземпляра книг на языках коренных народов Севера и два периодических издания: газеты «Луима Сэрипос» и «Ханты Ясанг».
Отдельного внимания заслуживает взаимодействие местных органов власти с Центром культурного наследия ханты им. Владимира Волдина. Проект учреждения по развитию обско-угорских игр «Нумас-юнт» выиграл грант Губернатора Югры и грант Президентского фонда культурных инициатив. Здесь юных хантымансийцев обучают традиционным напольным играм обско-угорских народов. Вместе с наставниками, в интерактивной форме, ребята не только познают культуру коренного населения, но и развивают логику и нестандартное мышление. Эта работа поможет сохранению уникального этнического кода коренных малочисленных народов Севера.
Благодаря такой просветительской деятельности жители Ханты-Мансийска стабильно демонстрируют высокий уровень толерантности в отношении различных религий и национальностей.
Работа Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе города будет продолжаться – на заседании был утвержден План работы на 2023 год.
Источник: Городской информационный центр