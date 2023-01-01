Читайте, как жители Югры могут сделать Новый год по-настоящему безопасным

Новый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. Они по определению должны быть радостными. Но не стоит забывать, что именно в эти дни дома, на прогулках и в гостях каждого из нас могут поджидать самые неожиданные и часто опасные ситуации.