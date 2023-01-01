Читайте, как жители Югры могут сделать Новый год по-настоящему безопасным
Новый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. Они по определению должны быть радостными. Но не стоит забывать, что именно в эти дни дома, на прогулках и в гостях каждого из нас могут поджидать самые неожиданные и часто опасные ситуации.
Сотрудники МЧС подготовили несколько важнейших советов, которыми необходимо пользоваться, чтобы избежать возможных проблем либо максимально сократить риск неприятностей.
Пожар – дело одного «да ладно!»
Новогодние праздники – время большого количества петард, фейерверков, бенгальских огней. Радостное настроение порой усыпляет нашу бдительность, и один-два неверных шага могут привести к беде. Помимо обычных правил пожарной безопасности, следует соблюдать несколько простых норм.
Не украшайте елку горючими материалами, а освещайте только электрогирляндами промышленного производства. Не стоит зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи в помещении. Что бывает, если этими правилами пренебрегать, мы помним по нескольким трагедиям в российских кафе. Ближе всего к нам – Пермь, где в пожаре в ресторане «Хромая лошадь» погибли десятки людей. Помните, открытый огонь всегда опасен!
Теперь о фейерверках. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться, а инструкция написана «не по-нашему». Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику. Иными словами: если салют не запустился – оставьте его в покое, пожалуйста. Значит, так надо.
Важно
Запрещено запускать салюты ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов; носить любую пиротехнику в карманах – она от нагрева воспламеняется; использовать пиротехнику при сильном ветре; направлять фейерверки на людей; находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий. Фитиль горит 3–5 секунд – успевайте отбежать, иначе ожог и больница. Это как минимум.
Дорога – все как всегда
Новогодние праздники – время водителей, которые считают, что после бокала шампанского ездить не только можно, но и нужно. Помните – нельзя! Ни садиться нетрезвыми за руль, ни бродить нетрезвыми близ проезжей части. Но уж если пришлось – не пренебрегайте ни зеленым светом, ни пешеходными переходами. И не бегайте через дорогу: вы можете неожиданно упасть, создав ситуацию, опасную для вашей жизни и жизни водителя.
Катки и горки: весело и опасно
Собрались на каток? Отлично. Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае голеностопные суставы получат хорошую поддержку, а вывихи и растяжения будут практически исключены. Лучше всего надевать коньки на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно тщательно. Они должны сидеть плотно, но перетягивать шнуровку нельзя, иначе ноги онемеют. А потом смело вставайте на коньки и катайтесь в свое удовольствие.
Помните: катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых.
Важно. Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежание неожиданных падений и травм просим быть внимательными и аккуратными. В случае получения травмы незамедлительно сообщите об этом персоналу катка. Вам окажут помощь. Но помните и то, что администрация катка не несет ответственности за ваши травмы и ушибы.
Что касается горок – правил два: максимально быстро освобождать ледяную поверхность горки после того, как съехали, и ни в коем случае не развлекаться, сбивая тех, кто не успел уйти с дороги. Сотрясение мозга и переломы – тема неприятная, а восстановление – долгое.
«Зима, холода…»
Во время загородных пеших или лыжных прогулок нас могут подстерегать такие опасности, как переохлаждение и обморожения. Обморожение возможно даже при небольшой температуре, но при повышенной влажности и если на человеке мокрая одежда. Чаще всего страдают пальцы рук и ног, уши, нос и щеки.
Первая помощь при переохлаждении и обморожении:
1. Доставить пострадавшего в помещение и постараться согреть, ничего не растирая!
2. После согревания следует одеть человека в сухую теплую одежду и положить его в постель, укрыв теплым одеялом.
3. Дать теплое сладкое питье или пищу с большим содержанием сахара. Никакого алкоголя!
Люди изобретательны – мы написали только о части проблем, которые могут возникнуть в долгие праздники.
Главное напутствие – не теряйте голову, детей и присутствие духа, если все-таки что-то произошло. В помощь нам всем – номер 112!
"В России пока введен мораторий на плановые проверки, поэтому основной упор у нас – на профилактическую работу с населением и организациями. Впереди – Новый год, Рождество, проверим все 242 объекта с массовым пребыванием людей, где планируются мероприятия: системы противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, проведем инструктажи", прокомментировал Игорь Бозов начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Югре.