Руслан Кухарук вошёл в топ-10 самых влиятельных губернаторов России
По итогам мая 2026 года глава Югры занял шестое место в рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций. За месяц он поднялся с девятой строчки на три позиции вверх.
Как отмечают аналитики, ключевым фактором укрепления влияния Кухарука упоминание Югры президентом России. Глава государства отметил благоприятную динамику изменения инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе.
В десятку самых влиятельных губернаторов также вошли Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Рамзан Кадыров (Чечня), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Андрей Воробьёв (Московская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Александр Моор (Тюменская область), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Айсен Николаев (Якутия).