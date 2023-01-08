Вартовчане передали жителям Донбасса рыбные консервы
Нижневартовский рыбозавод «Санта-Мария» активно развивается и участвует в социальных, благотворительных проектах. В минувшем году на предприятии модернизировали производство – приобрели новый автоклав, который позволил нарастить объемы. Благодаря этому производители усилили своё участие в благотворительных проектах. В качестве гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР отправили 6000 банок рыбных консервов.
Предприятие также приняло участие в формировании сухих пайков для мобилизованных граждан, призванных с территории автономного округа - 4200 банок рыбных консервов.
Отметим, что рыбные консервы «Санта-Мария» производит по уникальным местным рецептам, продукция не раз побеждали на разных выставках, в том числе международных.