Ханты-Мансийск вошёл в десятку лучших городов России по качеству жизни
Окружная столица Югры попала в топ-10 национального рейтинга качества жизни, который ежегодно составляет корпорация ВЭБ.РФ. Сообщает телеканал «Югра».
Эксперты оценили более 300 показателей социально-экономического развития городов страны, включая состояние дорог, доступность жилья, работу ЖКХ, уровень здравоохранения, образования и культуры. Учитывались не только объективные данные, но и мнение самих жителей — насколько они удовлетворены городской средой.
По трём ключевым направлениям Ханты-Мансийск показал результаты, значительно превышающие среднероссийские. По блокам «Семья», «Образование и развитие» и «Работа и своё дело» показатели оказались выше на 16–21 процента. Такой успех стал возможен благодаря системной работе по нацпроектам, федеральным программам и выстроенному диалогу власти и бизнеса.
Вместе с Ханты-Мансийском в первую десятку рейтинга вошли Благовещенск, Екатеринбург, Казань, Магас, Ставрополь и Тюмень.