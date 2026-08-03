Утверждён новый порядок подтверждения периодов ухода за нетрудоспособными гражданами для учёта в страховом стаже
С 1 января 2027 года меняются правила учёта в стаже периодов ухода за инвалидами и престарелыми. Период ухода за людьми с инвалидностью I группы или лицами старше 80 лет по-прежнему будет учитываться в страховой стаж. За каждый полный год такого ухода государство начисляет 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Это право сохраняется за всеми трудоспособными, но не работающими гражданами.
Для подтверждения периода ухода потребуется заявление трудоспособного лица об осуществлении ухода, заявление о согласии на осуществление ухода, сведения, удостоверяющие факт и продолжительность нахождения на инвалидности, а также возраст (для престарелых и детей-инвалидов) лица, за которым осуществляется уход, а также сведения о неосуществлении ежемесячной выплаты.
Кроме того, трудоспособный гражданин обязан будет каждый год подтверждать, что он продолжает уход. Заявление необходимо будет подать до истечения 12 месяцев с момента подачи первого заявления об осуществлении ухода или о продолжении ухода.
Так же теперь гражданин обязан уведомить Отделение СФР по ХМАО-Югре в течение 5 рабочих дней, если он перестал ухаживать за человеком с инвалидностью или пожилым, например в связи с выходом на работу.
Для тех, кто осуществлял уход до 1 января 2027 года, действует переходный период. Если они не оформили этот период в стаже, у них есть время до 1 января 2028 года, чтобы собрать документы и обратиться в региональное Отделение СФР за назначением пенсионных баллов за прошлые годы.
По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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Отделение СФР по ХМАО-Югре