В России празднуют День Воздушно-десантных войск
2 августа по всей стране отмечают День ВДВ. Тельняшки, голубые береты, флаги с символикой десантных войск станут главными атрибутами торжества.
Для всех служивших в ВДВ сегодняшнее утро началось с возложения цветов к мемориалам. В центрах городов проходят автопробеги, концерты и развлекательные программы.
История Воздушно-десантных войск началась почти век назад. 2 августа 1930 года во время учений под Воронежем 12 солдат совершили первый в истории десантный прыжок. Именно этот день стал точкой отсчёта для создания первых десантных частей.
Однако долгое время ВДВ не были отдельным родом войск — они оставались в составе ВВС и сухопутных сил. Нынешний статус войска получили только в 1991 году, а официальный праздник появился в 2006 году.
«ВДВ — это бесстрашные и непобедимые воины, которые неоднократно доказывали свою верность Отчизне. На передовой спецоперации они зачастую выполняют задачи, которые граничат с невозможным. Но голубые береты всегда достигают успеха», — отметил в своем поздравлении полномочный представитель президента РФ в УрФО Артём Жога.
В День ВДВ поздравления принимают все, кто имеет отношение к «крылатой пехоте»: действующие военнослужащие, ветераны, курсанты десантных училищ. Сегодня в состав войск входят воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, бригады, части спецназначения и обеспечения, а также образовательные учреждения.
«Служба в Воздушно-десантных войсках – особая школа мужества. Здесь закаляется характер и рождается боевое братство, которое не знает препятствий. Мы гордимся каждым бойцом ВДВ и храним в сердцах имена павших Героев», – добавил Артем Жога.
В Югре десантников также чествуют. Ветераны ВДВ и действующие военнослужащие собираются на памятные мероприятия, возлагают цветы и вспоминают сослуживцев.
«Десантники — те, кто привык бросать вызов высоте и опасности, люди, которые с честью несут свой воинский долг. В военное время они берут на свои плечи самые сложные и ответственные задачи, где цена ошибки — судьбы, а цена мужества — победа. В мирное время десантники не складывают крылья: Воздушно-десантные войска поддерживают боевую и мобилизационную готовность, оставаясь щитом и мечом, готовыми в любую минуту встать на защиту Родины», — поздравил причастных глава Мегиона Алексей Петриченко.