Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Югры пополнился новыми объектами
В Окружном Доме народного творчества состоялось заседание Экспертного совета по признанию объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Члены Экспертного совета приняли решение включить в Реестр два объекта в жанровом направлении празднично-обрядовой культуры:
• «Традиция исполнения песни-танца «Мосум ики мит хө» из репертуара медвежьих игрищ казымских хантов», заявитель Молданов Тимофей Алексеевич (автономное учреждение «Окружной Дом народного творчества»), г. Ханты-Мансийск.
• «Традиция приготовления каши с щучьими потрохами «Сорт соԓэӈ рак» у салымских хантов», заявитель Поянкина Наталья Кононовна (МАУК «Культурный центр: бибилиотека-музей»), г. Пыть-Ях.
В раздел «Носители, исполнители, мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» включены:
Венго Маргарита Вынтымовна – представительница лесных ненцев, родилась в семье оленевода-охотника.
В совершенстве владеет ненецким языком, казымским и сургутским диалектами хантыйского языка.
Маргарита Вынтымовна оказывает помощь средней школе п. Аган по созданию инновационного проекта «Электронное (мультимедийное) учебное пособие «Материальная культура обских угров».
В 2020 году стала победителем Всероссийской общественной премии за выдающийся личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков».
Тасьманов Николай Анатольевич – представитель казымских ханты. Родился в с. Казым Белоярского района.
Умеет производить расшифровку фольклорных текстов, раскрывая особенности языка.
Николай Анатольевич исполняет песни на хантыйском языке, это и песни из обряда «Медвежьи игрища», и личные песни своих родственников. Знает хантыйские сказки, загадки, приметы. Является постоянным участником медвежьих игрищ, проводимых на территории казымской земли.
Подробная информация о принятых объектах будет размещена на официальном сайте электронного реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты‑Мансийского автономного округа - Югры: https://ugra-nasledie.ru/.
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