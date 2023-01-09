Резиденты особой экономической зоны в Нягани на первом этапе выплатят в казну 7,6 млрд рублей налогов
На территории Нягани появится особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Организацию работы по ее созданию обсудили на заседании совета при правительстве Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в автономном округе.
Решение о создании первой особой экономической зоны промышленно производственного типа «Нягань» в Ханты-Мансийском автономном округе утверждено постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 года № 2530. В настоящее время идет подготовка к подписанию трехстороннего соглашения между правительством РФ, правительством Югры и администрацией Нягани.
«Особая экономическая зона — важнейший сегмент в экосистеме поддержки инвестиций, предпринимательских инициатив, частных инфраструктурных проектов. Согласно расчетам, уже на первом этапе 5 якорных резидентов создадут 737 рабочих мест. Будет обеспечено привлечение в бюджетную систему Российской Федерации 7,6 млрд рублей налоговых доходов. Предположительно, на этом этапе объем инвестиций резидентов составит 24 млрд рублей», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.
Участники заседания определили дальнейшие шаги по подготовке необходимых материалов и документов для подписания трехстороннего соглашения, организации работы для создания производств.
«Очень важно четко определиться с этими шагами, зафиксировать необходимые действия, — подчеркнула губернатор. — Одновременно нужно закрыть тему с мобилизацией на эту платформу тех мер поддержки, которые усиливают эффекты принятого решения. Это позволит создать условия для развития бизнеса».
Как рассказал директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев, в качестве приоритетных отраслей для развития в особой экономической зоне выделены: лесопереработка, стройматериалы, растениеводство и пищевое производство, химическая промышленность, оборудование для нефтесервиса, хранение и логистика.
«Площадь особой экономической зоны составит 272 га, предусмотрена возможность расширения до 1000 га. Управляющей компанией определено акционерное общество «Управляющая компания «Промышленные парки Югры». На сегодня с 5 потенциальными резидентами заключены соглашения о намерениях. Это следующие компании: ООО «КОМИТА» с инвестиционным проектом «Производство экспортно-ориентированного кормового микробного белка (биопротеин) для сельскохозяйственных нужд», ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» с инвестиционным проектом «Создание производства по выпуску полимерной трубной продукции», ООО «Смарт Нетворкс» с инвестиционным проектом «Создание Центра обработки данных», АО «Югорский лесопромышленный холдинг» с инвестиционным проектом «Производство мебели проектной мощностью 7 млн товарных единиц в год», ООО «Социальная инфраструктура – Сибирь» с инвестиционным проектом «Домостроительный комбинат». Объем выручки якорных резидентов оценивается в 133,2 млрд рублей. Совокупный объем страховых взносов составит 1,7 млрд рублей», — отметил Кирилл Зайцев.
Первый заместитель генерального директора управляющей номпании «Промышленные парки Югры» Виталий Петрищев рассказал, что проектная документации 1 этапа инженерной подготовки территории ОЭЗ сейчас проходит государственную экспертизу.
«На данном этапе разработана проектная документация на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на площади 149 га. На сегодня проводятся конкурсные процедуры на определение проектной организации для разработки проектно-сметной документации на 2 этап инженерной подготовке территории ОЭЗ (на площади 123 га). В первом квартале планируется объявить конкурсные процедуры на определение проектной организации для разработки проектно-сметной документации на строительство административного здания, пожарного депо, таможенного поста», — сообщил он.
После получения положительного заключения государственной экспертизы будет объявлен конкурс по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Резидентам площадку планируют передать в 2024 году.
«Безусловно, это важнейший проект с точки зрения развития города. Мы с 2019 года активно привлекались коллегами для работы по созданию особой экономической зоны, формированию заявки. Занимались подбором земельного участка, согласованием проекта планировки и межевания, внесением изменений в градостроительную документацию, предоставлением технических условий для подключения к инженерной инфраструктуре. Сейчас наша задача – обеспечить площадку инженерными мощностями, трудовыми ресурсами, жильем, социальной и транспортной инфраструктурой. Впереди большая работа», — отметил глава Нягани Иван Ямашев.
Резиденты особой экономической зоны подтвердили готовность реализовать свои проекты.
«Мы участвуем в развитии особой экономической зоны как якорное предприятие. Надеемся, что это позволит нам углубить переработку. Сегодня у нас организован цикл — от заготовки древесины до получения «полуфабрикатов». Хотелось бы выйти на новый уровень и увеличить добавленную стоимость своего продукта. Ожидаем, что строительство мебельной фабрики позволит нам этого достичь», — поделилась заместитель генерального директора Югорского лесопромышленного холдинга Татьяна Сакк.
Добавим, что в России сегодня действует уже 49 особых экономических зон, ОЭЗ «Нягань» станет 50-й.