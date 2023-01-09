В Югре проходит неделя продвижения активного образа жизни
Завершение новогодних праздников и начало первой рабочей недели – отличный повод добавить в жизнь физическую активность.
Физкультура – неотъемлемый элемент сохранения здоровья и активного долголетия. В день человеку необходимо 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности. В то же время недостаток активности является одним из основных факторов риска развития заболеваний.
«Известно, что у людей с низкой физической активностью на 33% выше риск ранней смертности. Кроме того, при низкой физической активности увеличивается риск развития онкологических заболеваний, – комментирует главный внештатный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения Югры Алексей Молостов. – Активный образ жизни сокращает риск депрессии и является профилактикой старения».
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