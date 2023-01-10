Думой Югры за 2022 год принято более 40 законов в социальной сфере
Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за прошедший год рассмотрели и приняли более четырех десятков законов, в которых прописана поддержка семей с детьми, решение жилищных вопросов, социальная защита отдельных категорий граждан, труд и занятость, образование, здравоохранение и культура.
«Говоря о мерах социальной защиты, введенных законами в прошедшем году дополнительно к принятым ранее, я бы отметил несколько, – сказал Председатель Думы Борис Хохряков. – Для многодетных семей установлена новая мера соцподдержки в виде компенсации в размере 50% стоимости платного обучения детей в организациях среднего профессионального образования. Семьям, имеющим детей, установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Также семьям с детьми, в которых единственный родитель или оба родителя являются студентами, обучающимися очно в организациях высшего или среднего образования, компенсируется стоимость оплаты за детский сад, а также часть расходов по договорам аренды жилых помещений в размере, не превышающем 10 тысяч рублей в месяц.
Также мы совершенствовали систему социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся в школах-интернатах, учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования, удаленных от места постоянного жительства. Им теперь предоставляется компенсация стоимости проезда и провоза багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в границах округа. Кроме этого, на 4% увеличили размеры компенсаций затрат родителей на воспитание, обучение и образование детей-инвалидов. И дополнен перечень специалистов, оплата за услуги которых компенсируется родителям детей-инвалидов с нарушением функций зрения и слуха, а также перечень категорий получателей ежемесячной компенсации на оплату доступа к сети Интернет.
Также Борис Хохряков отметил, что буквально в декабре был принят окружной закон, установивший с 1 января 2023 года новую меру социальной поддержки нуждающихся беременных женщин и лиц, имеющих детей в возрасте до 17 лет, в виде ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Кроме этого, законодательно установлено право граждан, имеющих звание «Мать-героиня», на компенсацию в размере 50% расходов по оплате коммунальных услуг.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры