В Югре появятся новые стойбищные школы-сады
В январе 2023 года в Нефтеюганском районе на базе детского сада «Медвежонок» откроется стойбищная школа-сад, в которой будут заниматься 7 детей, проживающих в юртах Филипповских. Кроме этого в 2023 году планируется открытие школы-сада в деревне Юильске Белоярского района, там дошкольным образованием будут охвачены 6 детей из числа коренных малочисленных народов Югры. Об этом сообщила заместитель директора департамента образования и науки Югры Инна Святченко в ходе заседания Научно-координационного совета по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, состоявшегося 27 декабря в онлайн-формате.
На заседании Инна Святченко рассказала, в настоящее время проект реализуется на территории двух муниципальных образований округа – в Сургутском и Белоярском районах. С открытием новой школы-сада в юртах Филипповских, к проекту присоединится Нефтеюганский район. Сегодня в регионе функционирует 7 стойбищных школ-садов, в которых занимается 42 ребенка из 31 семьи в возрасте от 3 до 7 лет.
Напомним, с 2020 года в Югре реализуется проект « Стойбищная школа-сад», благодаря которому дети из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающие в местах традиционного природопользования, получают дошкольное образование с применением дистанционных технологий. Основным инструментом реализации проекта являются учебные онлайн-курсы цифровой образовательной платформы «Мобильное электронное образование», разработанные в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Формат реализации образовательных программ – это режим группы кратковременного пребывания до 4 часов ежедневно. Непосредственное онлайн-общение детей, родителей и педагогов составляет ежедневно не более 3 занятий продолжительностью каждого не более 15 минут с обязательной сменой деятельности и соблюдением двигательной активности. Обучение дошколята проходит вместе с родителями, которые всегда могут помочь.
Педагоги, участвующие в проекте, прошли обучение по теме: «Цифровая образовательная среда дошкольной организации» для детей с 2 до 6 лет. Важно то, что педагоги являются носителями родного языка и культуры, поэтому смогли учесть в полной мере все особенности обучения маленьких воспитанников.
Людмила Теткина