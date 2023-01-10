С 1 января 2023 года страховая пенсия неработающих пенсионеров проиндексирована на 4,8%
Численность пенсионеров по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на 01.01.2023 составила 460 686 человек. Увеличение пенсии произведено 309 895 неработающим пенсионерам.
В среднем размер страховой пенсии увеличен на 1326 рублей. В результате индексации средний размер страховой пенсии составил 28 951 рубль. Размер страховой пенсии по старости в среднем увеличен на 1362,18 руб. и составляет 29740,99 руб. Размер страховой пенсии по инвалидности в среднем увеличен на 883,88 руб. и составляет 19298,19 руб. Размер страховой пенсии по стоимости пенсионного коэффициента в среднем увеличен на 774,43 р. и составляет 16908,40 руб.
Для каждого пенсионера увеличение пенсии в результате индексации индивидуально и зависит от размера получаемой пенсии.
Напомним, что в 2022 году страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены в январе на 5,9%, а в феврале доиндексированы по поручению Президента до 8,6%.
1 июня 2022 года пенсии неработающих пенсионеров были дополнительно проиндексированы на 10%.
ГУ-Отделения Социального фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре