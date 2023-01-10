В автономном округе дополнят региональный перечень профессий
В Югре региональный перечень профессий дополнят тремя новыми специальностями уровня подготовки высшего и среднего профессионального образования. Об этом стало известно в ходе заседания научно-координационного совета по вопросам сохранения родных языков и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа. Мероприятие прошло в конце декабря.
Начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера департамента образования и науки Югры Оксана Рыжкова рассказала, в адрес их ведомства и в адрес ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера поступило ряд обращений от студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, в которых они просят расширить региональный перечень. Так, предлагается внести в документ направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика», уровень образования – высшее, бакалавриат. Оксана Рыжкова пояснила, в перечень входит специальность уровня высшего образования – специалитета 45.05.01 «Перевод и переводоведение» (квалификация – «Лингвист-переводчик»). Но в последнее время, большинство вузов проводит набор именно по направлению подготовки уровня бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика». Поэтому возникла необходимость включить данную специальность в региональный перечень профессий.
Кроме этого, решено внести в документ специальность среднего профессионального образования медицинского профиля 33.02.01 «Фармация», а также направление 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
По словам Оксаны Сергеевны, практически все обратившиеся студенты из малообеспеченных или многодетных семей, испытывают трудности в оплате за обучение, хотя компенсация оплаты за обучение предоставляется без учёта критерия нуждаемости.
В свою очередь директор департамента образования и науки Алексей Дренин предложил дополнить документ направлением подготовки «Лингвистика», уровень образования – магистратура.
Члены научно-координационного совета проголосовали за включение данных специальностей и направлений подготовки в региональный перечень профессий.
Напомним, в соответствии с окружным законом «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», принятого в 2018 году, студенты из числа народов ханты, манси и ненцев, согласно региональному перечню профессий, получают компенсацию за обучение. Сумма компенсации достигает 100 тысяч рублей в год.
Людмила Теткина