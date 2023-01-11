Акция "Вышитая карта России" в 2023 году получит свое развитие в фестивальном формате
В 2022 году проект "Вышитая карта России" объединил всю страну. Полотно размером 3 на 7 метров вручную вышили мастера со всей страны. Чувашская Республика предложила в 2023 году провести на единой площадке фестиваль вышитых карт регионов России.
"Мастера каждого субъекта на небольшом отрезе передали всё разнообразие и главную духовную суть народов, проживающих на этих территориях. Вышитая карта – настоящий кладезь знаний для ученых, этнографов, мастеров, всех, кто интересуется историей и культурой своей родины. Уверен, что наш проект будет развиваться и благодаря ему появятся еще немало интересных замыслов и новых шедевров", – отметил глава Чувашии Олег Николаев.
О своей поддержке предложения чувашской команды проведения фестиваля вышитых карт регионов России уже заявили в Государственном Российском Доме народного творчества имени В.Д. Поленова.
"Вышитая карта России" показала насколько безграничен творческий потенциал российских мастеров, хранящих традиции декоративно-прикладного искусства. Дальнейшее развитие проекта позволит приумножить результаты самой акции, а также станет логическим продолжением и масштабированием итогов Года культурного наследия народов России, который подарил нам множество прекрасных мероприятий и событий", – подчеркнула директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова.
Напомним, презентация уникального вышитого полотна состоялась 12 декабря в Москве.