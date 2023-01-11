В новогодние каникулы медицинскую помощь получили более 5 тысяч вартовчан

С 1 по 8 января 2023 года во взрослых поликлиниках Нижневартовска медицинскую помощь получили более 5 тысяч вартовчан. На приёмы врачей-терапевтов участковых обратились почти 2400 человек, в женской консультации врачи-акушеры – гинекологи приняли 128 женщин.