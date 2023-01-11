В новогодние каникулы медицинскую помощь получили более 5 тысяч вартовчан
С 1 по 8 января 2023 года во взрослых поликлиниках Нижневартовска медицинскую помощь получили более 5 тысяч вартовчан. На приёмы врачей-терапевтов участковых обратились почти 2400 человек, в женской консультации врачи-акушеры – гинекологи приняли 128 женщин. Также в поликлиниках работали профильные специалисты. Так, врачи-хирурги провели приём для 96-ти пациентов, врачи-травматологи-ортопеды осмотрели 93 пациентов, врачи-оториноларингологи - 44, а врачи-офтальмологи – 35.
Ежедневно трудились медицинские специалисты и в фильтр-боксах по приёму заболевших с симптомами ОРВИ, гриппа и коронавируса. Там получили помощь почти тысяча жителей города. Кроме того, врачи работали и на выезде. Медицинской помощью на дому охвачены порядка 450 граждан, 300 из них обратились по поводу вирусных заболеваний. Бригадами отделения неотложной помощи обслужено ещё 300 вызовов. «Работники нашего коллектива усиленно трудились в праздничные дни, о чём свидетельствует столь высокий показатель обращений. Мы отмечаем на этой неделе небольшое снижение заболеваемости вирусными инфекциями, но ожидаем рост уже на следующей. В целом праздничные дни прошли в штатном режиме, без происшествий», - рассказала главный врач Светлана Воронина.
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